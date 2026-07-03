Sakaryaspor'un teknik direktörü Ümit Bozkurt oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Ümit Bozkurt getirildi. Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ümit Bozkurt ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Ümit Bozkurt."

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