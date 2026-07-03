Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaçak ve sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaçak ve sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkol faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde Y.Ç'nin (53) iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 ton kaçak ve sahte alkol yapımında kullanılacak 490 litre etil alkol, 1168 kaçak alkol yapımında kullanılacak aroma verici kit ve 315 değişik markalarda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Sakarya Valiliğinden açıklama
        Bebek bisküvisinde Türkiye satışlarının yarıdan fazlası Sakarya'dan
        Bebek bisküvisinde Türkiye satışlarının yarıdan fazlası Sakarya'dan
        Sakarya "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne hazır
        Sakarya "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne hazır
        Motosikletle döner almaya giden ehliyetsiz sürücü, 200 bin liralık cezayla...
        Motosikletle döner almaya giden ehliyetsiz sürücü, 200 bin liralık cezayla...
        Sakarya'da bir işletmede 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi
        Sakarya'da bir işletmede 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi
        Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi
        Sakarya'da ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi