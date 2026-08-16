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        Sakarya Valisi Doğan'dan Marmara Depremi'nin 27. yılı mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Sakarya Valisi Doğan'dan Marmara Depremi'nin 27. yılı mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, 17 Ağustos 1999 tarihinin milletin hafızasında, toplumun kalbinde hiç dinmeyen ve dinmeyecek olan bir sızı olduğunu bildirdi.

        Marmara'yı sarsan büyük depremle Sakarya ve bölgede binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Doğan, "Deprem geride yalnızca yıkılan binaları değil eksik kalan sofraları, yarım kalan hayalleri, suskun kalan evleri ve ömür boyu hatırlanacak hüzünlü hatıraları bıraktı. O gece toprağa emanet ettiğimiz bütün vatandaşlarımızı rahmetle ve özlemle yad ediyor, yakınlarını kaybeden tüm ailelerimize sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Doğan, bir şehrin gerçek gücünün, afetlere nasıl ve ne kadar hazırlandığında saklı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin ikinci asrında şehircilik vizyonumuz, riskleri yöneten, dirençli, güvenli ve insanı merkeze alan şehirler inşa etmek anlayışı üzerinde yükselmektedir. Bilimin rehberliğinde planlanan şehirler, güvenli yapılar, yatay mimari anlayışı, güçlü altyapı, her yaştan vatandaşımızda oluşturulan ve canlı tutulan afet bilinci, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıralarına karşı müşterek sorumluluğumuzdur. 17 Ağustos'u, daha güvenli yarınlara dair kararlılığımızı tazelediğimiz bir gün olarak görüp deprem kuşağında bir ülke olmanın farkındalığı ve bilinciyle geleceğimizi inşa etmek, kaybettiğimiz canlarımıza göstereceğimiz en büyük vefa olacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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