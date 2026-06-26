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        Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'deki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'deki okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Selçukbey İlkokulu'nda karne heyecanı yaşandı.

        İlkokuldan mezun olan 4. sınıf öğrencileri, sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Öğrenciler, öğretmenleriyle fotoğraf çektirdi.

        Öğretmen Selda Karagözlü'nün, 1. sınıftaki el izlerini ve boylarını gösteren ipleri öğrencilere vermesi, duygusal anlara neden oldu.

        Karnelerini aldıktan sonra okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, yaz tatiline girdi.

        - Düzce

        Düzce'de merkeze bağlı Orhangazi İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

        Karne dağıtımı sonrası okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin yaz tatili başladı.

        Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 75 bin 573 öğrenci karnelerini aldı.

        - Bolu

        Bolu'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreninin ardından yaz tatiline girdi.

        Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini dağıtan Bolu Vali Vekili Hakkı Uzun, kent genelinde ana sınıfından liseye 49 bin 169 öğrencinin karne aldığını söyledi.

        Eğitim öğretim yılına katkı sunan öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür eden Uzun, çocuklara iyi tatiller diledi.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        - Karabük

        Karabük genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 37 bin öğrenci karnelerini aldı.

        Vali Oktay Çağatay ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Demir Çelik İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Hasanpaşa İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.


        Törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı.

        Protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.

        Vali Aktaş, gazetecilere, Kocaeli'de 1538 okulda 30 bin öğretmen ve 430 binden fazla öğrencinin eğitim öğretim yılını tamamladığını söyledi.

        Okulları gelecek eğitim öğretim yılına en güzel şekilde hazırlayacaklarını dile getiren Aktaş, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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