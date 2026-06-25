Sakarya'da yüksekten düşen elektrik teknisyeni öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yüksekten düşen elektrik teknisyeni hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yüksekten düşen elektrik teknisyeni hayatını kaybetti.
V.T. (47), İzmit Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin girişinde elektrik tesisatında kontrol yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan V.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
V.T'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
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