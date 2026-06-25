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        Sakarya'da yüksekten düşen elektrik teknisyeni öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yüksekten düşen elektrik teknisyeni hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Sakarya'da yüksekten düşen elektrik teknisyeni öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yüksekten düşen elektrik teknisyeni hayatını kaybetti.

        V.T. (47), İzmit Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin girişinde elektrik tesisatında kontrol yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan V.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        V.T'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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