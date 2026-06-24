Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu, Hendek ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı kenevir ekimi" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 212 kök kenevir bitkisi, 250 gram kubar esrar, 111 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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