Sakarya sahillerinde bir haftada 14 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 14 kişiyi kurtardı. Deniz sezonunun açılmasıyla Sakarya sahillerinde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler, 15-23 Haziran'da boğulma tehlikesi geçiren 14 vatandaşı kurtardı. Bu arada, sahil şeridinde kaybolan 4 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

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