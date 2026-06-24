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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 akademik personel alacak

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 8 akademik personel alımı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 akademik personel alacak

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 8 akademik personel alımı yapacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün Sağlık Bilimleri, Teknoloji, Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Akyazı Sağlık Hizmetleri, Geyve ve Hendek meslek yüksekokullarında görev yapmak üzere akademik personel alım ilanına çıktığı bildirildi.

        İlanla 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği ifade edildi.

        Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

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