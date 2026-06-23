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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, İSUAD toplantısına katıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği'nin (İSUAD) toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, İSUAD toplantısına katıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği'nin (İSUAD) toplantısına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, ortak akıl ve istişare kültürünü esas alan "Bu Şehir Hepimizin" vizyonuyla farklı görüşlerden ve meslek gruplarından temsilcilerle buluşuyor.

        Alemdar, son olarak İSUAD'ın düzenlediği toplantıya katılarak, dernek başkanı Sevil Faydalı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

        Sakarya'nın son dönem gelişimine ve bu süreçte müjdesini verdikleri yatırımlara atıfta bulunan Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunduğu destek ve güçlü katkısıyla şehrin kısa süre sonra çok daha güçlü noktada olacağını söyledi.

        Alemdar, Sakarya olarak hızla turizm, sanayi, eğitim, altyapı ve üstyapı, sanat ve kültürde bugün olduğundan çok daha farklı ve güçlü noktaya ulaşacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleri, devletimizin güçlü desteğiyle Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, AFA, AKM'nin yanı sıra ulaşımda raylı sistem, metrobüs, ADARAY, Yazlık Katlı Kavşak, Tunatan, Mithatpaşa ve TEK Kavşağı düzenlemesi gibi attığımız dev adımlarla şehrimizde büyük yatırım dönemini başlattık." ifadesini kullandı.

        Faydalı da başarı artık tek başına koşarak değil, birlikte yol alarak elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İSUAD olarak tam da bunun için çalışıyoruz. Bugün burada bizlerle olan Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Bizler üretmek isteyen, yatırım yapmak isteyen ve şehrine değer katmak isteyen iş insanları olarak Sakarya'nın geleceğine inanıyoruz. Yerel yönetimlerimizle daha güçlü projelere imza atacağımıza yürekten inanıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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