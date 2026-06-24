Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri uygulamalı tarımla ata tohumlarını geleceğe taşıyor

DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan alanda ata tohumlarıyla üretim yaparak tarımı uygulamalı öğreniyor.



Kirazlı İlk ve Ortaokulu idaresi ve öğrenciler tarafından yürütülen projede, atıl durumda bulunan 100 metrekarelik alan "Sürdürülebilir Yaşam Bahçesi"ne dönüştürüldü.



Mahalle sakinlerinden temin edilen ata tohumlarını toprakla buluşturarak domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye ve çilek yetiştiren öğrenciler, okul çatısına kurulan sistemle 5 tonluk depoda muhafaza edilen yağmur sularını damlama yöntemiyle bahçede kullanıyor.



Çalışma kapsamında ayrıca, atık PVC borulardan dikey bahçe oluşturan öğrenciler, atık kereste parçalarıyla da ekim alanları hazırladı.



Kirazlı İlkokulu Müdür Yardımcısı ve projenin sorumlusu İlker Turan Ertürk, AA muhabirine, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşam becerileri kazanmasının da önemli olduğunu söyledi.



Öğrencilerin kırsal bölgede yaşamalarına rağmen tarımsal üretim süreçlerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten Ertürk, "Bir tohumun fideye, fidenin ürüne dönüşme sürecini çocuklarımızın uygulamalı olarak öğrenmelerini istedik. Aynı zamanda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ekonomiye katkısı konusunda da farkındalık kazanmalarını amaçladık." diye konuştu.



Toprağın emek vereni karşılıksız bırakmadığını ifade eden Ertürk, "Çocuklarımız akademik, sportif ve kültürel alanlarda gelişirken aynı zamanda toprağa sahip çıkmayı da öğreniyor. Toprağın değerini bilen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.



- Öğrenciler ekip ruhunu ve birlikte üretmenin değerini öğreniyor



Ata tohumlarını okula temin eden mahalle sakinlerinden Bekir İnce, yıllardır kendi yetiştirdiği ürünlerden elde ettiği tohumları muhafaza ettiğini anlattı.



İlk hasattan elde ettiği tohumları kurutarak sakladığını belirten İnce, "Aynı tohumu iki-üç yıl kullanabiliyoruz. Bu tohumlardan elde ettiğimiz fideleri okulumuza da verdik. Tarımın sürdürülebilirliği için ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.



8. sınıf öğrencisi Göktuğ Kaan Balcıoğlu, ata tohumlarının, yerli üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu kaydetti.



Projeyle tarım ve bahçe ekimi konusunda bilgi sahibi olduğunu anlatan Balcıoğlu, "Ata tohumlarından elde edilen ürünlerin tohumlarını yeniden kullanabiliyoruz. Böylece hem maliyet azalıyor hem de kendi toprağımızın ürünlerini tüketiyoruz. Bu çalışma bize ekip ruhunu ve birlikte üretmenin değerini de öğretti." ifadelerini kullandı.



3. sınıf öğrencisi Melisa Çatalbaş, bahçede yetiştirilen ürünlerle yakından ilgilendiğini ve toprakla uğraşmayı sevdiğini dile getirerek, "Burada domateslerimiz, fasulyelerimiz ve birçok ürünümüz var. Toprakla ilgilenmek bana çok şey öğretti. Boş zamanlarımı daha verimli geçirmemi sağladı. Herkesin toprakla uğraşmasını tavsiye ederim." dedi.

