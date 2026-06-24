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        Sakarya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı'nca 2025-2026 akademik yılında mezun olan 357 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Sakarya Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı'nca 2025-2026 akademik yılında mezun olan 357 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Esentepe Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

        SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sakarya Üniversitesinin araştırma ünvanı aldığını ve ilk 20 üniversite arasında 12. sırada yer alma başarısı gösterdiğini söyledi.

        Araştırma üniversitesi kimliğiyle ilk mezunlarını uğurlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Köseoğlu, "Bu başarı, yıllara yayılan emeğin, akademik gayretin, kurumsal vizyonun ve ortak aklın sonucudur." dedi.

        Mezunlara seslenen Köseoğlu, iletişim alanının tarihsel olarak en hızlı dönüştüğü çağlardan birinde mezun olduklarını dile getirdi.

        Yapay zeka, algoritmalar, sosyal medya platformları, dijital yayıncılık ve yeni nesil içerik üretim araçlarının, gazetecilik, reklamcılık ve yeni medya eko sistemini köklü bir biçimde değiştirdiğini belirten Köseoğlu, "Bugün bir haber saniyeler içinde özetlenebiliyor. Bir reklam kampanyası kullanıcı davranışlarına göre anlık olarak yeniden tasarlanabiliyor. Bir film sahnesi yapay zeka destekli görsel efektlerle yeniden üretilebiliyor. Bu çağda başarılı bir iletişimci, iyi yazan, iyi konuşan, iyi görüntü alan kişi değildir. Aynı zamanda teknolojiyi anlayan, veriyi yorumlayan, yapay zekayı doğru kullanan, dijital dünyanın dilini çözebilen kişidir." diye konuştu.

        Teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini, dijital dünyada hakikatin peşinden koşmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Köseoğlu, bu anlamda dezenformasyonla mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

        Yeni mezunlara kamu yararını gözetmelerini, mahremiyete saygı göstermelerini, doğru ve hakikatin peşinden gitmelerini tavsiye eden Köseoğlu, yeni mezunları ve ailelerini kutladı.

        Daha sonra iletişim fakültesi öğrencileri, öğrencilerin meslek hayatlarına adım atarken mesleki ve etik ilkelere bağlı kalacaklarına dair iletişim fakültesi mezuniyet yemini etti.

        Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Sertan Demir de öğrencilerin adanmışlığının, tutkularının, özverilerinin, sabır ve yeteneklerinin sonucu olarak ortaya çıkan sanat yolculuklarının profesyonel olarak başlangıcını kutladıklarını belirtti.

        Akademisyenlere ve ailelere öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür eden Demir, mezunlara, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

        Konuşmaların ardından akademisyenler ve protokol üyelerince öğrencilere belgeleri verildi.

        Törene, üniversitenin danışma kurulu üyelerinden Zafer Tokuş, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran, Basın İlan Müdürü İbrahim Çorbacı ve öğretim üyeleri katıldı.

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