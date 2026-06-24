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        Sakarya Üniversitesi URAP sıralamasında yükselişe geçti

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ), University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2025-2026 Türkiye sıralamasında 19'unculuğa yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Sakarya Üniversitesi URAP sıralamasında yükselişe geçti

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ), University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2025-2026 Türkiye sıralamasında 19'unculuğa yükseldi.


        Üniversiteden yapılan açıklamada, SAÜ'nün 2025-2026 Türkiye ve dünya sıralamasında tarihindeki en yüksek konumuna ulaştığı belirtildi.

        SAÜ'nün, URAP sıralamasında son 3 yıldır ivme yakaladığı aktarılan açıklamada, üniversitenin Türkiye sıralamasında 2023-2024'te 30'unculuğa, 2024-2025'te 28'inciliğe, son dönem sıralamasında ise bir yılda 9 basamak sıçrayarak 19'unculuğa yerleştiği kaydedildi.

        Üniversitenin, dünya sıralamasında ise son bir yılda 120 basamaklık artışla 1181'inci sıraya yerleştiği bildirilen açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, son 3 yıldır istikrarlı şekilde sürdürdükleri başarılı tırmanışın tesadüfi değil, sistemli ve kararlı bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

        Makale, atıf, uluslararası işbirlikleri ve TÜBİTAK projeleri gibi doğrudan bilimsel üretkenliği temel alan kriterlerdeki bu sıçramanın, SAÜ'nün küresel araştırma merkezi olma vizyonunu desteklediğine değinen Al, başarıda emeği geçen akademisyenlere, araştırmacılara ve idari kadroya teşekkür etti.

        Prof. Dr. Al, SAÜ'nün, çıtayı her yıl daha da yukarı taşıyarak insanlığa ve ülkenin geleceğine değer üretmeye devam edeceğini kaydetti.

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