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        Sakarya Valisi Doğan'dan eğitim öğretim yıl sonu mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yarın sona erecek 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Sakarya Valisi Doğan'dan eğitim öğretim yıl sonu mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yarın sona erecek 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, kentte 796 okulda 202 bin 78 öğrencinin alacağı karnelerin ortaya konulan gayretin hatırası olduğunu kaydetti.

        Eğitimin, insanın kendini keşfetme yolculuğu olduğunu belirten Doğan, öğrencilerin tatilde öğrenmeye ara vermeden eğitimi hayatın bir parçası haline getirmesi gerektiğini ifade etti.

        Doğan, öğrencilere merak duygularını ve hayallerini daima canlı tutmaları gerektiğini kaydederek, tatil süresince öğrencilere kitap okumayı, doğayla iç içe olmayı, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmayı ve aileyle vakit geçirmeyi tavsiye etti.

        Doğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılını sağlıkla ve başarıyla tamamlamanın huzuru ve mutluluğu içerisinde mezun öğrencilere üst öğrenimlerinde başarılar ve muvaffakiyetler temenni ederek, "Evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve verimli, güzel hatıralarla dolu bir yaz tatili diliyorum. Maarif camiamıza, saygıdeğer hemşerilerime ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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