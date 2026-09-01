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        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        D-140 kara yolu Bedilkazancı mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 54 YU 383 ve 48 ATM 211 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savuruldu, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobillerdeki S.Ö, A.Ö, İ.Ö. ile M.Ş. ve H.Ş. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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