Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada otomobillerdeki S.Ö, A.Ö, İ.Ö. ile M.Ş. ve H.Ş. yaralandı.

D-140 kara yolu Bedilkazancı mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 54 YU 383 ve 48 ATM 211 plakalı otomobiller çarpıştı.

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