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        Sakarya'da bebeğini çöp konteynerine bırakıp karısını darbettiği öne sürülen zanlı aranıyor

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve karısını darbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Sakarya'da bebeğini çöp konteynerine bırakıp karısını darbettiği öne sürülen zanlı aranıyor

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve karısını darbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


        İlçede ikamet eden İ.D. (19), iki aydır ayrı yaşadığı kocası O.D'nin (21), 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve spor kompleksinde kendisini darbettiği iddiasıyla karakola şikayette bulundu.


        Ekipler, şikayet üzerine çalışma başlattı.


        Vücudunda darp izi tespit edilen bebek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


        Anne İ.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari baba O.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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