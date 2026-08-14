Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da bir ayda çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı

        Sakarya'da bir ayda çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı

        Sakarya'da son bir ayda yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Sakarya'da bir ayda çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı

        Sakarya'da son bir ayda yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, bir aylık çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 321 kişi yakalandı.

        Yakalananlardan 156'sı hakkında değişen oranlarda hapis cezası bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Araçlar birbirine girdi: Yan yatan panelvan, duvar ile SUV arasında kaldı
        Araçlar birbirine girdi: Yan yatan panelvan, duvar ile SUV arasında kaldı
        Anadolu Otoyolu'nda kum yüklü tır devrildi
        Anadolu Otoyolu'nda kum yüklü tır devrildi
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
        Kazada ağır yaralanmıştı, 77 gün sonra hayatını kaybetti
        Kazada ağır yaralanmıştı, 77 gün sonra hayatını kaybetti
        İnşaatta yüksek gerilim hattına kapılan işçi ağır yaralandı
        İnşaatta yüksek gerilim hattına kapılan işçi ağır yaralandı
        Kazada ağır yaralanan Deniz 2,5 aylık yaşam savaşını kaybetti
        Kazada ağır yaralanan Deniz 2,5 aylık yaşam savaşını kaybetti