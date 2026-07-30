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        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi

        Ergin hale gelerek çiftleşmek için Sakarya Nehri'nden çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" gerçekleştirdi

        Ergin hale gelerek çiftleşmek için Sakarya Nehri'nden çıkan birgün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.


        Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.


        Sudan çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.


        Çiftleştikten sonra ölen sinekler nedeniyle köprünün üzeri ve çevresi beyaza büründü.


        Bazı vatandaşlar, köprüye gelerek ölen sinekleri inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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