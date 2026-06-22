Sakarya'da "DEAŞ'ın para transferinden sorumlu olduğu" iddia edilen zanlı tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS raporlarında yapılan incelemelerde, örgütün para transferlerinden sorumlu oldukları yönünde belgelere ulaşılan yabancı uyruklu 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Operasyonda yapılan aramalarda, 1090 adet "havale" dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

