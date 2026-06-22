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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.


        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı kesiminde durdurduğu motosiklet sürücüsü F.G. (33) ile kardeş oldukları öğrenilen G.U. (34) ve M.O.U'yu (33) gözaltına aldı.


        Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

        Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​﻿

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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