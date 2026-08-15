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        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki 54 FZ 546 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, Otuziki Evler Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonetteki M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kamyondan yola saçılan malzemeler ise toplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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