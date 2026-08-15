Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kaza yapan uzman onbaşı hayatını kaybetti

Otoyolun Arifiye mevkisi İstanbul istikametinde piyade uzman onbaşı D.C.G'nin (25) kullandığı 34 PTV 804 plakalı otomobil, önce arıza nedeniyle duran ve reflektörle işaretleme yapılan M.K. (59) idaresindeki 41 AST 264 çekici plakalı tıra, ardından çekicinin onarımı için emniyet şeridinde duraklayan Ö.H.D. (20) yönetimindeki 54 AKG 100 plakalı araca çarptı.

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