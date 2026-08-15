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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kaza yapan uzman onbaşı hayatını kaybetti

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobiliyle kaza yapan piyade uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kaza yapan uzman onbaşı hayatını kaybetti

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobiliyle kaza yapan piyade uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Otoyolun Arifiye mevkisi İstanbul istikametinde piyade uzman onbaşı D.C.G'nin (25) kullandığı 34 PTV 804 plakalı otomobil, önce arıza nedeniyle duran ve reflektörle işaretleme yapılan M.K. (59) idaresindeki 41 AST 264 çekici plakalı tıra, ardından çekicinin onarımı için emniyet şeridinde duraklayan Ö.H.D. (20) yönetimindeki 54 AKG 100 plakalı araca çarptı.

        Kazada, İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu öğrenilen piyade uzman onbaşı D.C.G. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.C.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle güzergahta ulaşımın bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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