Sakarya'da binalar kentsel dönüşümle yenileniyor, riskler azaltılıyor

UĞUR SUBAŞI - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en çok etkilenen iller arasında yer alan Sakarya'da hasarlı ve yönetmeliğe uygun yapılmayan binalar, kentsel dönüşümle olası afetlere hazır hale getiriliyor.

"Afet dirençli şehir" oluşturma hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen projenin ilk etabından 800 hak sahibi faydalanacak.

Şehir merkezindeki Tığcılar Mahallesi'nde 4,67 hektarlık alanda yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarının birinci etabı 109 yapı ve 718 bağımsız bölümü kapsıyor.

REKLAM

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentte 17 Şubat'ta gerçekleşen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ'nin inşa edeceği 6 bin 633 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

- "Standartları yükseltmeye gayret ediyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, üzerinden 27 yıl geçen Marmara Depremi'nin acılarını silmeye, yaralarını sarmaya ve dirençli şehir oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

İnsanları depremin değil, binaların öldürdüğünü her ortamda ve her fırsatta dile getirdiklerini belirten Alemdar, binaları depreme hazırlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

REKLAM

Alemdar, önceki depremlerde yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için şehirde hasar gören, deprem yönetmeliğine uymayan binaların yıkılıp yeniden yapılarak deprem dirençli hale getirilmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Olası bir depremi en az hasarla atlatabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Alemdar, "Bir taraftan dirençli binalar oluşturuyoruz, diğer yandan afet anı ve sonrasına ilişkin hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sadece afet ya da kriz olduğunda onu çözmek yerine, kriz öncesi önlemlerimizi de artırmaya ve her geçen gün standartları yükseltmeye gayret ediyoruz." dedi.

Alemdar, oluşturdukları Afet Eğitim Merkeziyle, mahallelerdeki toplanma alanlarında, ilk andan itibaren sahra çadırları ve gıda ihtiyacı için mobil mutfakları hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

REKLAM

Afet eğitimlerini sürdürdüklerini anlatan Alemdar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde bölgeye ilk giden ekiplerden birinin Sakarya'dan olduğunu, her depremin kendilerine yeni şeyler öğrettiğini ifade etti.

- "Dönüşüme hızlı şekilde devam edeceğiz"

Alemdar, insanı merkeze alan hizmet anlayışında olduklarından bahsederek, insanların sağlam ve dirençli binalarda yaşaması için çalıştıklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değinen Alemdar, "Bir an önce Tığcılar Mahallesi'nden başlayarak şehrimizin her tarafında, 16 ilçesinde depreme dayanıklı binalar oluşturabilmek adına hasar görmüş ya da yönetmeliklere uymayan binaların tamamının dönüşümünü sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda kararlıyız. Bir taraftan konutlar, diğer taraftan da sanayi bölgemizdeki rezerv alanları başta olmak üzere dönüşüme hızlı şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.