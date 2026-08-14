Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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