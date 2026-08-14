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        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 54 FC 094 plakalı otomobil ile 06 AAB 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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