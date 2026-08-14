Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Genç Atölye programı kapsamında düzenlenen Karikatür Atölyesi'nde ilk ders gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karikatürist Osman Suroğlu'nun eğitmenliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde yapılan ilk derste gençlerin karikatür sanatının temel tekniklerini öğrendiği ve hayal güçlerini çizgilere yansıttığı belirtildi.

Katılımcıların temel teknikler hakkında bilgi edinerek uygulamalı çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, atölye boyunca gençlerin gözlem yapma, yaratıcı düşünme ve mizahı çizgiye dönüştürme becerilerinin desteklendiği kaydedildi.

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- Ballıkaya Barajı isale hattı için trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan 2. Cadde'de gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ballıkaya Barajı isale hattı projesi kapsamında Serdivan 2. Cadde'de yapılacak çalışmalar nedeniyle güzergah 15 Ağustos'tan itibaren 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak, alternatif güzergah olarak Beşköprü Caddesi ve Üniversite Caddesi'ni kullanılacak.

Çalışmalar Ballıkaya Barajı üzerinden Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen "Sakarya ve Kocaeli İçme Suyu İhale Hattı" proje kapsamında gerçekleştirilecek. Caddenin yalnızca 32 Evler Kavşağı ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi Kavşağı arasındaki bölüm kapanacak.

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Sürücülerden çalışma alanındaki trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, trafik güvenliği açısından tedbirlere uymaları istendi.