Sakarya'dan kısa kısa

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu kapsamda, haklarında "taksirle ölüme neden olma", "çocuğun cinsel istismarı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çeşitli suçlardan 3 ila 18 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

Ekiplerce Akyazı'da düzenlenen operasyonda, 114 gram uyuşturucu madde, 3 kök kenevir bitkisi, tabanca, 2 şarjör, 16 fişek, hassas terazi ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi, şüpheli E.S. (40) ve Ö.S. (31) gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.