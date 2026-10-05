Sakarya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

Ekiplerce yapılan araştırma ve incelemelerin ardından kimliği tespit edilen 61 HA 373 plakalı otomobil sürücüsü M.A'ya (24) Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 140 bin lira ceza uyguladı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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