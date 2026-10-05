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        Sakarya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 20:26 Güncelleme:
        Sakarya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi önünde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren sürücüye yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan araştırma ve incelemelerin ardından kimliği tespit edilen 61 HA 373 plakalı otomobil sürücüsü M.A'ya (24) Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 140 bin lira ceza uyguladı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

        Trafikten men edilen otomobil çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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