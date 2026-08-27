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        Sakarya'da "Fındık Hasadı Şenliği" düzenlendi

        Sakarya'da fındık hasat sezonunun açılışı şenlikle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Sakarya'da "Fındık Hasadı Şenliği" düzenlendi

        Sakarya'da fındık hasat sezonunun açılışı şenlikle gerçekleştirildi.

        Erenler ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde düzenlenen şenlikte, dua edildi, ilgili personelce incelemede bulunuldu, ardından hasat yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, kokarca zararlısıyla mücadele sonrası kentte bu yıl bereketli sezon yaşandığını söyledi.

        Kentteki fındık üretiminden bahseden Baş, "Ülkemizin ihracatı açısından ciddi anlamda ekonomik katkısı olan ürünümüz. (Kentte) 89 bin ton civarında rekolte beklentimiz var. Toprak Mahsulleri Ofisimiz iyi fiyat açıkladı, sahada genel olarak memnuniyet var." dedi.

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        Baş, kokarca zararlısı bakımından birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı sezon geçirildiğini anlatarak, popülasyonun düşürüldüğünü, sonbaharda ise tekrar mücadele dönemine başlanılacağını sözlerine ekledi.

        Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç de bu yıl ilkini yaptıkları şenliği her sene farklı bir üreticinin bahçesinde yapmak istediklerini söyledi.

        Fındık hasadının yoğun emek istediğine işaret eden Dinç, üreticilerin senelik yaşam programlarını buna göre yaptığını kaydetti.

        Dinç, kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarına değinerek, "Arkadaşlarımız kışın ahırların metruk yerlerinde, fındık bahçelerindeki evlerde ve samanlıklarda kokarca ilaçlamasını tamamladı. Rekolte biraz daha yükseldi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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