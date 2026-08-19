Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile Y.Y. (25), M.Y. (2), A.I. (70), S.I. (72) ve S.S. (15) yaralandı.

Yeniorman Mahallesi'nde H.S. (50) idaresindeki 54 HS 788 plakalı SUV tipi araç ile M.U. (46) idaresindeki 41 YK 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde SUV ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

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