Sakarya'da kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu. Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi Kastarcı Sokak'ta kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, polis, doğalgaz ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince etraftaki yapılara sıçramadan söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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