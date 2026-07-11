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        Sakarya'da kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Sakarya'da kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Çayiçi Mahallesi İpekyolu Caddesi Kastarcı Sokak'ta kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, polis, doğalgaz ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince etraftaki yapılara sıçramadan söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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