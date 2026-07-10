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        Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin'i transfer etti

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin'i yeniden renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin'i transfer etti

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin'i yeniden renklerine kattı.

        Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göktuğ Baytekin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Göktuğ." ifadelerine yer verildi.

        Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Baytekin, 3 maçta forma giymişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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