Sakaryaspor, kaleci Göktuğ Baytekin'i transfer etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki kaleci Göktuğ Baytekin'i yeniden renklerine kattı. Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göktuğ Baytekin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Göktuğ." ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Baytekin, 3 maçta forma giymişti.

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