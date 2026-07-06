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        Sakarya'da kurulan mavi yemiş bahçesi ziyaretçilere hasat imkanı sunuyor

        Sakarya'da oluşturduğu bahçede mavi yemiş üreten peyzaj mühendisi, ziyaretçilere dalından meyve toplama fırsatı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Sakarya'da kurulan mavi yemiş bahçesi ziyaretçilere hasat imkanı sunuyor

        Sakarya'da oluşturduğu bahçede mavi yemiş üreten peyzaj mühendisi, ziyaretçilere dalından meyve toplama fırsatı sağlıyor.

        Peyzaj mühendisi Ömer Engin Şenol, Erenler ilçesinde 2,5 dönüm alanda oluşturduğu bahçede 5 yıldır mavi yemiş üretiyor.

        Engin'in saksılarda zahmetle büyüttüğü mavi yemişler, yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor ve tropikal tadıyla rağbet görüyor.

        Tesise mavi yemiş için gelen ziyaretçiler, istedikleri takdirde meyveyi sepetlerle kendileri topluyor, hasat esnasında diledikleri kadar da mavi yemiş yiyor.

        Ayrıca tesiste mavi yemişten üretilen dondurma, meyve suyu ve marmelat da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        - "Meyveyi toplarken yemek ayrı bir keyif"

        Ömer Engin Şenol, AA muhabirine, fizibilite çalışmaları yürüterek 2021'de kurduğu bahçede mavi yemiş ürettiğini söyledi.

        Mavi yemişin özellikleri, üretim şartları ve içeriğinden bahseden Şenol, yıllık ortalama 2,5 ton ürün elde ettiklerini kaydetti.

        Şenol, ailelerin tesise gelerek meyve toplayabildiklerini ya da hazır toplanan ürünlerden satın alabildiklerini dile getirerek, "Burada onlara ikramlarımız da olabiliyor. Ayrıca meyvenin özünü, dondurmasını ve marmeladını da satın alabiliyorlar. Biraz zahmetli, nazlı bir ürün ama geri dönüşleri çok güzel." diye konuştu.

        Ailesiyle mavi yemiş toplamaya gelen Ayşe Mina Zent, çok güzel bir ortamda meyve topladıklarını ifade etti.

        Baba Osman Zent de bahçeyi sosyal medyada gördüklerini ve İstanbul'dan ziyarete geldiklerini belirtti.

        Zent, meyveyi dalından toplamanın toplarken de yemenin ayrı bir keyif olduğunu kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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