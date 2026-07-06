Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.



A.A.Ö. (20), Muammer G. (33), T.C. (25) ve A.D. (29), gece saatlerinde husumetli oldukları belirtilen E.D'nin Tepekum Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelerek silahla ateş açtı.



E.D'nin evden silahla karşılık vermesi üzerine Muammer G. ve T.C. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yapılan kontrolde Muammer G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muammer G'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.



Ağır yaralanan T.C. ise ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından E.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

