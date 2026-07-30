Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da "nohut kavurga" geleneği gelecek nesillere aktarılıyor

        Sakarya'da "nohut kavurga" geleneği gelecek nesillere aktarılıyor

        Sakarya'da, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan asırlık "nohut kavurga" geleneğinin "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Sakarya'da "nohut kavurga" geleneği gelecek nesillere aktarılıyor

        Sakarya'da, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan asırlık "nohut kavurga" geleneğinin "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen somut olmayan kültürel mirasların tespit edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki "Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu" kentin geleneksel kültürel değerlerini kayıt altına alıyor.

        Pamukova ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde yaklaşık 300 yıldır sürdürülen "nohut kavurga" geleneğinin de "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

        Özellikle kış aylarında tüketilen yöresel lezzet, mahalle halkının sofralarını süslemenin yanı sıra kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Belirli dönemlerde köy konağında bir araya gelen mahalle sakinleri, kavrulmuş nohutları değirmende öğütüyor, yaptıkları nohut kahvesini misafirlerine ikram ediyor.

        - "Kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmalar yürütülüyor"

        Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Süleyman Acar, AA muhabirine, Pamukova'nın, kadim kültürün izlerini taşıyan köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda milattan öncesine kadar uzanan bulgulara ulaşıldığını belirten Acar, "Bu bölgede yaşayan insanlar, Türkistan'dan Anadolu'ya gerçekleşen göçlerle buraya yerleşmiş, beraberlerinde getirdikleri gelenek ve göreneklerini zaman ve mekandan bağımsız şekilde yaşatarak kuşaktan kuşağa aktarmıştır." dedi.

        Acar, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü, "Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu"nun akademisyenler ve toplum temsilcilerinden oluştuğunu aktararak, "Komisyonumuz yılda iki kez İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bünyesinde toplanıyor. Toplantılarımızda somut olmayan kültürel miras unsurlarını tespit ederek ulusal envantere dahil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teklif ediyoruz." diye konuştu.

        "Nohut kavurga" geleneğinin de bu kapsamda değerlendirildiğini anlatan Acar, "Kavurga geleneği, somut olmayan kültürel miras unsurlarımız arasında önemli yere sahiptir. Gerek Bakanlığımızın gerekse İl Müdürlüğümüzün temel hedefi, kadim kültürümüzün önemli bileşenlerinden olan değerleri yaşatarak canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır." dedi.

        Akçakaya Mahallesi muhtarı Ekrem Oğuz da "nohut kavurga" geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini, yaklaşık 300 yıldır devam eden geleneği güncel tutarak gelecek nesillere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        - "Genç kızlar türküler eşliğinde nohut kavururdu"

        Mahalle sakini Hülya Oğuz da "nohut kavurga" geleneğini dedeleri, nineleri ve annelerinden öğrendiklerini anlattı.

        Çocukluk yıllarında genç kızların akşamları evlerde bir araya gelerek mani ve türküler eşliğinde nohut, bulgur ve susam kavurduğunu anlatan Oğuz, "O dönemlerde bugünkü gibi hazır ikramlıklar olmadığı için hem eğlenir hem de kışlık kavurgamızı hazırlardık. Kavrulan ürünler öğütülerek toz haline getiriliyor. İsteyen şekersiz tüketebiliyor, isteyen de pekmezle karıştırarak yiyebiliyor. Sade olarak da tüketilebilir." ifadelerini kullandı.

        Kavurgadan nohut kahvesi de hazırladıklarını aktaran Oğuz, "Nohudu kahve çekirdeği kıvamına gelinceye kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Bunun yanında koza kabuğu mantısı da yapıyoruz. Yoğurtlu ya da sade olarak tüketilebiliyor." dedi.

        Seyfettin Taş da kavurga geleneğini dedelerinden gördükleri şekilde yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kültürü yaşatmaya devam ediyor, çocuklarımıza ve bizden sonraki nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif "Bu sefer elimizi...
        Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif "Bu sefer elimizi...
        Ailesiyle vedalaştı, zulme 'dur' demek için Filistin'e yola çıktı
        Ailesiyle vedalaştı, zulme 'dur' demek için Filistin'e yola çıktı
        Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu Kaza...
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu Kaza...
        Belediye Başkanının Tapu Müdürlüğünde tartıştıktan sonra gelen kepçeler "pl...
        Belediye Başkanının Tapu Müdürlüğünde tartıştıktan sonra gelen kepçeler "pl...