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        Sakarya'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Sakarya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolasıyla 202 bin 228 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sakarya'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Sakarya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolasıyla 202 bin 228 öğrenci karne aldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterisi ve piyano dinletisi gerçekleştirildi.

        Programa, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı aktarıldı.

        Protokol üyelerinin öğrencilere karne verdiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Öte yandan il genelinde 796 okulda 202 bin 228 öğrenci karne aldı.

        - Karasu'da 12 bin 74 öğrenciye karneleri verildi

        Karasu ilçesinde 12 bin 74 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Yassıgeçit İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı İshak Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Yaldırak, Sakarya Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Üstçavuş Sedat Gülnar, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Okulun halı saha alanını inceleyen protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerle futbol oynadı.

        Birinci ve beşinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Arslan ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Belediye Başkanı Sarı ise öğrencilere satranç ile yazar Canan Ova'nın "Ben Kutup Ayısı Değilim" kitabını hediye etti.

        Tören, öğrenciler ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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