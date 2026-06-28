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        Sakarya'da otluk alanda çıkıp bahçe ve tarlaya sıçrayan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otluk alanda başlayıp ayva bahçesi ile buğday tarlasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Sakarya'da otluk alanda çıkıp bahçe ve tarlaya sıçrayan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otluk alanda başlayıp ayva bahçesi ile buğday tarlasına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çardak Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 2 ayva bahçesi ile buğday tarlasına sıçradı. İtfaiyenin çalışması, vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.


        Yangında 5 dönüm büyüklüğündeki 2 ayva bahçesi ile 2 dönümlük buğday tarlasının zarar gördüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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