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        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        İlçe merkezinden ana yola çıkan A.A'nın idaresindeki otomobil ile Adapazarı yönünden ilçe merkezine giden B.E'nin kullandığı 54 APU 884 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan B.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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