Sakarya'da sağanak etkili oldu
Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 18.10.2026 - 05:34 Güncelleme:
Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, kentin bazı bölümlerinde etkili oldu.
Kaynarca ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
Karasu'da ise aşırı yağış, ilçe merkezinin bazı bölümlerinde sele dönüştü.
"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ