Sakarya'da sağanak etkili oldu

"Turuncu" kod uyarısı devam eden kentte yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Karasu'da ise aşırı yağış, ilçe merkezinin bazı bölümlerinde sele dönüştü.

Kaynarca ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, kentin bazı bölümlerinde etkili oldu.

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