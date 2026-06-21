Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde Ö.K'ye (50) ait iş yerinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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