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        Sakarya'da seyir halinde alev alan minibüste hasar oluştu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde seyir halinde alev alan minibüste hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 23:05 Güncelleme:
        Sakarya'da seyir halinde alev alan minibüste hasar oluştu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde seyir halinde alev alan minibüste hasar oluştu.

        Taraklı ve Geyve ilçelerinde faaliyet gösteren bir börek fabrikasına ait B.Ö. idaresindeki 34 DRP 675 plakalı minibüste Soğuksu mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu, minibüsteki yaklaşık 500 tepsi börek kullanılamaz hale geldi.

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