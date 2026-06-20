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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun Sakarya gişelerinden çıkan A.E. idaresindeki 34 BR 8793 konteyner yüklü tır, D-650 kara yolu Bilecik istikametinde devrildi.

        Kaza nedeniyle bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Otoyoldan D-650 bağlantı yoluna araç girişine izin verilmedi. Kaza nedeniyle D-650 yolunda araç kuyruğu oluştu.

        Dorseden ayrılan konteyner, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeye gelen başka tıra yüklendi.

        Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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