Kamyonetin devrildiği kaza kamerada: 1 ölü

Kaza anı, arkasından gelen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan kamyonetin kontrolden çıkıp refüje çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yan yattığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolunda meydana geldi. Muhammet Hızal yönetimindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen kamyonetin sürücüsü Hızal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hızal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.