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        Kamyonetin devrildiği kaza kamerada: 1 ölü

        SAKARYA'da devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Hızal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı arkadan gelen aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kamyonetin devrildiği kaza kamerada: 1 ölü

        SAKARYA’da devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Hızal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı arkadan gelen aracın, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolunda meydana geldi. Muhammet Hızal yönetimindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen kamyonetin sürücüsü Hızal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hızal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, arkasından gelen bir aracın, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan kamyonetin kontrolden çıkıp refüje çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yan yattığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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