Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Adapazarı Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada Muhammet Hızal (33) idaresindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hızal, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hızal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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