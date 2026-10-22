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        Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

        Sakarya'nın D020 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

        Sakarya’nın D020 karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Adapazarı Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada Muhammet Hızal (33) idaresindeki 54 AHK 152 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hızal, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Hızal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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