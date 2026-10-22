Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Sakarya Güzel Sanatlar Derneğinin (SAGÜSAD) 31. yıl karma sergisi, ziyaretçilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide 50 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

Serginin SAGÜSAD üyelerinin çalışmalarından oluştuğu ifade edilen açıklamada, sanatçıların objektiflerine ve tuvallerine farklı yaşamları, duyguları ve hikayeleri yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, programda SAGÜSAD tarafından gerçekleştirilen 4. Ulusal "Adapazarı'lı Grup 5" Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninin de gerçekleştirildiği belirtilerek, Sevgin Cingöz'ün altın madalya, Abdi İlhan Salur'un da sergileme belgesi almaya hak kazandığı aktarıldı.

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Sergi, 31 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Yılmaz, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasına önem verdiklerini aktararak, sanatın kimi zaman fotoğraf karesiyle zamanı kaydettiğini, kimi zaman da fırça darbesiyle duyguları görünür kıldığını ifade etti.

SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak ise derneğin 31. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, üyelerin emekleriyle ortaya çıkan değerli fotoğrafları ve resimleri sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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- Karapürçek'te Sosyal Gelişim Merkezi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kentte hayata geçirilen 6. Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Karapürçek'te tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Adapazarı, Sapanca, Akyazı, Geyve ve Karasu'nun ardından Karapürçek'te 1300 metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Merkezden çocukların, gençlerin, engelli bireylerin ve ailelerin yararlanabileceği ifade edilen açıklamada, burada eğitimden sanata, kişisel gelişimden aile destek programına kadar birçok faaliyetin gerçekleştirileceği bildirildi.