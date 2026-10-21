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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Minik ayılar annelerinin peşinden böyle koştu Geyik, yaban kedisi vaşak ve ayı ailesi fotokapanla görüntülendi

        Minik ayılar annelerinin peşinden böyle koştu Geyik, yaban kedisi vaşak ve ayı ailesi fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, anne ayı ve yavrularının yanı sıra geyik ve vaşağın doğal yaşamından görüntüler kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Minik ayılar annelerinin peşinden böyle koştu Geyik, yaban kedisi vaşak ve ayı ailesi fotokapanla görüntülendi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, anne ayı ve yavrularının yanı sıra geyik ve vaşağın doğal yaşamından görüntüler kaydetti.

        Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki derin ormanlık bölgelere kurulan fotokapanlara geyik, vaşak ve ayı aileleri takıldı. Yaban hayatını izlemek ve koruma çalışmalarını sürdürmek amacıyla elde edilen kayıtlarda, anne ayının yavrularıyla birlikte yiyecek arayışına çıktığı görüldü.

        Minik ayıların annelerinin peşinden ayrılmayarak oyunlar oynadığı anlar kameraya yansıdı. Aynı bölgede kaydedilen diğer görüntülerde ise ihtişamlı boynuzlarıyla dikkat çeken bir geyik ile doğanın gizemli ve zarif avcılarından biri olan vaşağın çevreyi dikkatle gözetlediği anlar yer aldı.

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