Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Kocaali'de sağanaktan etkilenen mahallede temizlik çalışmaları sürüyor

        Kocaali'de sağanaktan etkilenen mahallede temizlik çalışmaları sürüyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Demiraçma Mahallesi'nde sağanak sonrası başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kocaali'de sağanaktan etkilenen mahallede temizlik çalışmaları sürüyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Demiraçma Mahallesi'nde sağanak sonrası başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kocaali Belediyesi ekipleri, sağanaktan etkilenen mahallede 4 iş makinesi, 5 kamyon ve 25 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, 15 Ekim'den bu yana ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Taşkından etkilenen Demiraçma Mahallesi'nde de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yüzücü, "Buradaki çalışmalarımızı bir an önce tamamlamak ve vatandaşlarımızın hayatının normale dönmesini sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Sakarya'da şehir tarihindeki ilk kentsel dönüşümde 1 aylık bilanço açıkland...
        Sakarya'da şehir tarihindeki ilk kentsel dönüşümde 1 aylık bilanço açıkland...
        Hastane ile şehir merkezi ulaşımını kolaylaştıracak köprüde ilk ayağın beto...
        Hastane ile şehir merkezi ulaşımını kolaylaştıracak köprüde ilk ayağın beto...
        Sakarya'da 1 ayda kentsel dönüşüm kapsamında 45 yapı yıkıldı
        Sakarya'da 1 ayda kentsel dönüşüm kapsamında 45 yapı yıkıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Bir tarafta afet, bir tarafta bereket: Sapanca Gölü'nde son iki yılın en yü...
        Bir tarafta afet, bir tarafta bereket: Sapanca Gölü'nde son iki yılın en yü...
        Sakarya ormanlarında yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Sakarya ormanlarında yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi