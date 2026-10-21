Sakarya'da 1 ayda kentsel dönüşüm kapsamında 45 yapı yıkıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince mahalle bazlı kentsel dönüşüm kapsamında 1 ayda 45 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk kez başlatılan mahalle bazlı kentsel dönüşüm kapsamında Tığcılar 1. Kısım Projesi'nde 30 günde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Projenin yüzde 91 uzlaşı oranıyla başladığı ve 718 bağımsız bölümü kapsadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin sabah saatlerinde başladıkları mesaiyi geç saatlere kadar sürdürdükleri ve fiili yıkım çalışmaları kapsamında 109 yapıdan 45'inin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, inşa sürecinin çevreye duyarlı ve hassasiyet gözetilerek yürütüldüğü, bir taraftan binaların yıkıldığı ve eş zamanlı olarak molozların temizlenerek hareket alanı oluşturulduğu aktarılarak, proje tamamlandığında kent merkezinde komşuluk kültürünün güçlü olduğu, dirençli, sosyal ve yeşil yaşam alanı inşa edileceği ifade edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocukların güvenle büyüdüğü geleceği inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizin başını yastığa huzurla koyduğu, kendini güvende hissettiği Sakarya için Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde mahalle bazlı ilk dönüşümü başlattık. Hamdolsun ilk yıkımın üzerinden bir ay geçti, 109 yapıdan 45'inin yıkımını tamamladık. Sadece binaları yenileyemeyecek, ailelerimizin huzurla yaşayacağı, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği gelecek inşa edeceğimiz dönüşüm çalışmalarımızın ilk etabında hızla ilerliyoruz. Dirençli, sosyal ve yeşil şehir vizyonumuz doğrultusunda attığımız bu adımla Sakarya'mızı geleceğe daha güvenle hazırlıyoruz."