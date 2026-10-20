Alüminyum fabrikasında patlama: 2 yaralı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı, 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 18.40 sıralarında Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 2 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

REKLAM

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.