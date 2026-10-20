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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Selin etkilerini geçerken, gökyüzü de paraşütlerle renklendi Sel felaketinin ardından Kırantepe'de sezonun son uçuşları gerçekleşiyor

        Selin etkilerini geçerken, gökyüzü de paraşütlerle renklendi Sel felaketinin ardından Kırantepe'de sezonun son uçuşları gerçekleşiyor

        Sakarya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sel felaketinin ardından havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar ile yamaç paraşütü tutkunları, Serdivan ilçesinde bulunan Kıran Tepe'ye akın etti. Sezon kapanışı öncesi son uçuşlarını yapan paraşütçüler gökyüzünü renklendirirken, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise manzaranın tadını çıkarttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Selin etkilerini geçerken, gökyüzü de paraşütlerle renklendi Sel felaketinin ardından Kırantepe'de sezonun son uçuşları gerçekleşiyor

        Sakarya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sel felaketinin ardından havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar ile yamaç paraşütü tutkunları, Serdivan ilçesinde bulunan Kıran Tepe'ye akın etti. Sezon kapanışı öncesi son uçuşlarını yapan paraşütçüler gökyüzünü renklendirirken, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise manzaranın tadını çıkarttı.

        Kentte günlerce süren şiddetli sağanak ve derenin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte, vatandaşlar ve sporcular Kıran Tepe'nin yolunu tuttu. Kamp sandalyeleriyle tepeye gelen vatandaşlar manzaranın tadını çıkartırken, profesyonel yamaç paraşütü sporcuları da yaklaşan kış mevsimi öncesinde son uçuşlarını gerçekleştirdi.

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        "Bir sezonda yağacak yağmur 3 günde yağdı"

        Yaşanan felaketin ardından güneşli havayı fırsat bilerek uçuş yaptıklarını belirten profesyonel yamaç paraşütü sporcusu ve eğitmeni Kubilay Ertürk, "İlimizde bir sel felaketi yaşandı. Çok şiddetli yağmurlar yağdı, bir sezonda yağacak yağmur 3 günde yağdı. Ondan sonra tabi insanlar bu felaketten sonra moral olarak güneşli havayı görüp burayı doldurdu. Özellikle biz yamaç paraşütü pilotları olarak o felaketten sonra geldik. Yaşanmasını istemediğimiz şeyler oldu. Allah bir daha yaşatmasın böyle felaketleri. Çok geçmiş olsun. Bunu atlatınca tabi hava güzel olunca, insanlar da burayı çok seviyor. Yamaç paraşütü için de, seyir içinde, güzel bir yer" dedi.

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        "Halı sahadan daha risksiz"

        Yamaç paraşütünün sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını vurgulayan Ertürk, "15 kilo ile 120 kilo arası herkesi uçurabiliyoruz. Ekim ayının sonuna doğru sezon kapanıyor. Uçmak için, 2025 kilometre hıza yakın bir rüzgar, kuzeyden esmeli. Bunun haricinde türbülanslı bir hava olmamalı. Burada çok tehlikeli bulut oluşumları olmuyor. Bu yüzden yeterli rüzgarda özellikle yazın ısının havayı da kullanıp çok yükseklere çıkıp uzun mesafede uçabiliyoruz. Burada saatlerce havada kalıp buraya tekrar inebiliyorsunuz. Soğuk havada hem rüzgar kışın güneye dönüyor, bu sebeple kalkış yapamıyoruz. Haricinde kuzeyden esse bile yine uçuş yapıyoruz ama keyifsiz oluyor. Bu işin mevsimi Mayıs ila Eylül ayları arası. Bir çok yabancı sporcu ve yolcu geliyor. Turistik bir bölge olmaya başladı. Turistlerin uğrak noktası diyebiliriz. Bu sporu genelde tehlikeli olarak biliyorlar ama limitler dahilinde yapıldığı zaman çok güvenli bir spor. Rüzgarı bir limiti, paraşütlerin bir limiti var. Bunlara uyduktan sonra aslında istatistiklere inanıyorsanız halı sahadan risksiz bir spor. Dışardan gözüktüğü gibi tehlikeli değil. Size özgürlüğün tadına vardıracak bir aktivite" diye konuştu.

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        "Havada kuş gibi hissettim"

        İlk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan 18 yaşındaki Nilgün Hale Akkaş ise heyecanını dile getirerek, "Benim ilk uçuşumdu, ilk defa deneyimledim. Deneyimlemek için de güzel bir yer seçtiğimi düşünüyorum. Çok güzel bir histi uçmak. Çok özgür hissettirdi. Havada kuş gibi hissettim. Sıcaklık olarak üşümedim ama tabi ki yerdeki kadar da sıcak değil. Herkese tavsiye ediyorum. Sakarya bence ilk uçuş için iyi bir yermiş" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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