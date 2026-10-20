İhlas Kuzuluk Termal Otel'de gıda güvenliği tescillendi: HACCP belgesi yenilendi

Sakarya'da hizmet veren İhlas Kuzuluk Termal Otel, uluslararası gıda güvenliği standardı olan HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) yönetim sistemi belgesini güncelleyerek gıda güvenliği ve hijyen alanındaki kalitesini tescilledi.

Sağlık turizminin önde gelen tesisleri arasında yer alan İhlas Kuzuluk Termal Otel, misafirlerine sunulan hizmet standartlarını yükseltmek amacıyla gıda güvenliği altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tesis, gıda işletmelerinde sağlıklı üretim için gerekli görülen uluslararası HACCP yönetim sistemi belgesini yapılan denetimlerin ardından yeniledi. Otel bünyesinde personel, ekipman, hammadde ve ortam hijyenini kapsayan HACCP sistemi ile gıda üretimi ve servisi aşamalarında oluşabilecek risklerin önceden tespit edilip ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kontrol yerine "önleyici yaklaşım" ilkesini benimseyen tesiste, sunulan tüm gıda ürünlerinin uluslararası standartlarda hazırlanması sağlanıyor.

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"Misafirlerimizin sağlığı ve güveni en büyük önceliğimiz"

Belge güncellemesine ilişkin yapılan bilgilendirmede, otel mutfaklarından restoran servisine kadar her aşamada kritik kontrol noktalarının izlendiği ve kayıt altına alındığı belirtildi. Yürütülen bu çalışma ile hem hizmet kalitesi ve güvenilirliğinin artırıldığı hem de çalışanlardaki gıda güvenliği bilincinin üst düzeyde tutulmaya devam ettiği vurgulandı. 1960'lı yıllarda ABD'de gıda güvenliği ihtiyacı için geliştirilen ve dünya genelinde kabul gören HACCP sistemi; 7 temel ilkeden oluşan analiz, izleme, doğrulama ve dokümantasyon süreçleriyle tesiste uygulanmaya devam ediyor.