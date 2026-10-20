Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sapanca Gölü'nde suyun çekildiği alanlar son yağışlarla kısmen doldu

        Sapanca Gölü'nde suyun çekildiği alanlar son yağışlarla kısmen doldu

        Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Sapanca Gölü'nde suyun çekildiği alanlar son yağışlarla kısmen doldu

        Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü.

        Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen gölün su kotu 28,98 metreye kadar düştü.

        Suyu metrelerce çekilen, iskelelerin büyük bölümü susuz kalan, kayıkların karaya oturduğu ve toprakta çatlaklar oluşan göldeki su seviyesi, bu yıl son yağışlarla gözle görülür artış kaydetti.

        Gölün seviyesi 20 Ekim'de son iki yıla göre en yüksek seviyeye ulaştı.

        REKLAM

        Anadolu Ajansının önceki ve sonraki dönemlere ait fotoğrafları da göl havzasındaki değişimi ortaya koydu.

        Yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi 20 Ekim itibarıyla 30,54 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 80,35 doluluğa ulaştı.

        Sapanca Gölü'nün son 5 yılda 20 ekim itibarıyla ölçülen su seviyeleri şöyle:

        Yıl (20 Ekim)Metre202630,54202528,96202430,34202331,64202231,42

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        İhlas Kuzuluk Termal Otel'de gıda güvenliği tescillendi: HACCP belgesi yeni...
        İhlas Kuzuluk Termal Otel'de gıda güvenliği tescillendi: HACCP belgesi yeni...
        Selin etkilerini geçerken, gökyüzü de paraşütlerle renklendi Sel felaketini...
        Selin etkilerini geçerken, gökyüzü de paraşütlerle renklendi Sel felaketini...
        Sakarya ormanlarında vaşak, geyik ve ayılar fotokapanla görüntülendi
        Sakarya ormanlarında vaşak, geyik ve ayılar fotokapanla görüntülendi
        Süt fabrikalarında verimliliğin sırrı üretim zincirinde
        Süt fabrikalarında verimliliğin sırrı üretim zincirinde
        Sakarya'da ebru sanatı yeni nesillere aktarılıyor
        Sakarya'da ebru sanatı yeni nesillere aktarılıyor
        Nostalji tutkunları Serdivan'da buluşacak
        Nostalji tutkunları Serdivan'da buluşacak